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31 jul 2026 Actualizado 13:46

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Se cumplió con éxito en Medellín la separación de gemelos siameses

Desde el 2013 no se registraba un caso de este tipo en el país.

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Expertos del hospital San Vicente Fundación lograron desarrollar una intervención quirúrgica para separar a dos hermanos gemelos que nacieron unidos por el abdomen

 Se trata de dos pequeños provenientes del departamento del Chocó nacidos el pasado ocho de agosto y quienes fueron sometidos a un procedimiento médico que duró seis horas ininterrumpidas

 El doctor Juan Pablo Guerrero, jefe del hospital infantil, aseguró que se logró la separación con éxito, pero los pequeños se encuentran en delicadas condiciones de salud en la unidad de cuidados intensivos

 “El equipo médico quirúrgico del Hospital infantil San Vicente Fundación realizó exitosamente la cirugía de separación de gemelos siameses unidos por el abdomen, ambos gemelos se encuentran estables y se recuperan en la unidad de cuidados intensivos”,  confirmó el médico

 En el país desde octubre de 2013 no se desarrollaba una intervención de este tipo, en la capital antioqueña, es la primera vez que se adelanta

 Según las estadísticas de las autoridades de salud, de cada 200 mil niños que nacen en el país, solo uno, puede nacer siamés

 Se espera la evolución médica de los niños, quienes están acompañados de sus familiares del vecino departamento del Chocó.  

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