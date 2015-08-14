Capturan mujer con 37 mil dólares en aeropuerto José María Córdoba

La policía Fiscal y Aduanera capturó a una mujer de 53 años de nacionalidad colombiana, pero residente en México cuando pretendía ingresar 37 mil dólares, es decir, unos 97 millones de pesos, en sus partes íntimas, al aeropuerto internacional José María Córdoba de Rionegro, Antioquia

“Ciudadana tenía 37 mil dólares guardados en su cuerpo y una vez detectada por nuestros perfiladores, la pasamos por el scanner y detectamos el dinero que traía, específicamente dineros de 100 dólares”, confirmó el coronel William Valero, subdirector de la Policía Fiscal y Aduanera

Las autoridades aseguran que reforzaron los controles en las terminales aéreas del país para bloquear el ingreso de divisas de manera ilegal al país

“Se comenzaron a hacer más rigurosos los controles por parte de la DIAN, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, es así como este año estamos cerca a los 13 mil 300 millones incautados”, aseveró el oficial

Las autoridades recordaron que por el delito de lavado de activos, los delincuentes se pueden someter a penas que oscilan entre 10 y 30 años de prisión.