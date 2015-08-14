Sergio Fajardo afirma que está tranquilo con el proceso de la Procuraduría

El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, respondió a las investigaciones que adelanta la Procuraduría por presunta participación en política del mandatario seccional, cuando entregaba el Parque Educativo Génesis, de San Carlos, donde habría asistido Alonso Salazar, entonces aspirante a la alcaldía de Medellín. “Esta es otra investigación, igualmente seré respetuoso y responderé por mis actuaciones, mis actuaciones son todas públicas, yo no me reúno en cuartos oscuros con nadie y todo está grabado. Todo lo que yo hice está grabado… Soy respetuoso de las instituciones y de las personas, ustedes nunca me han oído decir nada del procurador o de contralor, ninguna persona, siempre seré respetuoso”, declaró el gobernador Fajardo a Caracol Radio

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El mandatario descaró que el procurador tenga intereses personales en investigarlo, recordó que el Ministerio Público está en la obligación constitucional y legal de indagar sus actuaciones, y confía en la gestión investigadora del procurador Alejandro Ordóñez y sus funcionarios

Sin embargo, el gobernador de Antioquia denunció la existencia de un grupo de personas que tienen intereses en hacer persecución política

“A mí me demandan, hay personas aquí que están siempre preparando demandas para tratar de buscar que de alguna manera yo sufra inconvenientes; esto no es de ahora. Yo tengo más de cien demandas y todas las he respondido”, agregó Fajardo Valderrama, a Caracol Radio

El gobernador Sergio Fajardo reiteró que es función de la Procuraduría investigar las quejas o querellas disciplinarias que reciba de la ciudadanía y los funcionarios públicos deben estar dispuestos a responder cualquier indagación.