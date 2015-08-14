Caballistas de toda Colombia llegan a participar del desfile de Pereira

La cabalgata todavía es considerada uno de los eventos más representativos de las Fiestas de la Cosecha y se realizará este domingo 16 de agosto a partir de la 1:00 de la tarde, aunque los cierres serán desde las 11:00 de la mañana para garantizar la llegada de los más de dos mil caballos que se esperan recorriendo las calles de la ciudad

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El recorrido será iniciando desde el sector de La Julita, pasando por la Avenida Juan B. Gutiérrez o Avenida Pinares, llegando a la Avenida Belalcázar para tomar la calle 21 hacia la Avenida Las Américas o Avenida Sur y finalizando a la altura del Batallón San Mateo. Dijo la junta organizadora del evento que no se permite consumo de licor ni porte de armas, “nuestras principales consignas este año son si a la movilidad, no al consumo de licor y no al maltrato animal, por eso extendemos la invitación a que tanto propios como visitantes, trabajemos por cumplirlas y por brindarle a la ciudad el mejor espectáculo equino”, expresó Santiago Fernández, presidente de la junta directiva de la Asociación de Criadores de Caballos y Fomento Equino del Risaralda, Crines

Tampoco se permitirá en el desfile la presencia de menores de 14 años en los caballos, ni que un caballo sea cabalgado por dos personas y se hará un proceso de vigilancia para verificar que ningún caballo en mal estado o sin las condiciones de seguridad, salga a las calles

Un despliegue de más de 1300 uniformados de la Policía Metropolitana permitirá garantizar la seguridad en este evento, y los otros 70 que se realizan el fin de semana por los 152 años de Pereira

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