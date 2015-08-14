Altas congestiones en el Metro de Medellín por fallas técnicas

Medellín

Altas congestiones se viven en el metro de Medellín tras una falla técnica que obligó la suspensión temporal del servicio en esta tarde de jueves.

Según los usuarios que se desplazaban en sentido norte – sur, un tren que comenzaría la operación tuvo fallas y no logró arrancar, por lo que técnicos del sistema de transporte masivo recurrieron al lugar y ordenaron retirar el vehículo.

En la cuenta oficial de twitter del Metro se reportó: “tuvimos una novedad técnica con un tren, tuvimos retrasos en el norte. Tenemos una frecuencia de cuatro minutos en la línea A del sistema”.

En estos momentos se evalúa la falla técnica del tren que fue retirado de la operación.

Por ser hora pico hay altas congestiones en las estaciones principales como Poblado, Niquia, Bello y Ayurá.