EPM celebró 60 años y se consolida como organización multilatina

Fue un acto sencillo, de homenaje a una empresa que nación en 1955 para prestar los servicios domiciliarios básicos, y que en forma progresiva se ha convertido en el principal patrimonio de la región antioqueña, y en una organización empresarial sólida en el país y en América Latina

Durante la ceremonia también hubo tiempo para rememorar estas seis décadas, con la intervención de exgerentes de la institución, antiguos trabajadores como el reconocido ingeniero civil Lucio Chiquito, de 99 años, quien entregó detalles de la vida de EPM, anécdotas y curiosidades

En el Teatro Metropolitano también se presentó el libro "Valores de nuestra historia", con un conversatorio en el el que participaron investigadores y personalidades asociadas a la Empresas Públicas de Medellín… Allí estuvieron el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, los ministros de Minas y Energía, Tomás González, y de Vivienda, Luis Felipe Henao; el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo; el gerente de EPM, Juan Esteban Calle; además entre otras autoridades locales y departamentales

El alcalde Aníbal Gaviria destacó el papel que ha cumplido EPM durante estos años y agradeció a todos los integrantes de EPM en estos 60 años y a aquellas personas que han aportado a esta institución

"Nuestro gran orgullo debería llegar a otras regiones, conservando los principios y los valores con los que ha crecido y servido en Medellín, Antioquia y otros países de América Latina", destacó el mandatario local

“EPM es un gran constructor de equidad en nuestro territorio, como ejemplo está la llegada de la energía a las regiones más apartadas, esta institución se convirtió en la responsable de la energía de los municipios de Antioquia y eso trajo dos grandes impactos de equidad como fueron el de la equidad tarifaria, la cual ha llegado a más de cien mil hogares, además del gas que está llegando a una gran cantidad de municipios del departamento, el gas vehicular, las trasferencias al municipio, invertidas en proyectos sociales y las becas crédito entre otros aspectos destacables”, manifestó Aníbal Gaviria

El gerente de EPM, Juan Esteban Calle destacó “el alma de la empresa ha sido desde siempre sus funcionarios, personas dedicadas y con una entrega real a la comunidad. El éxito rotundo de EPM es el acompañamiento rotundo de una sociedad, desde 1955 la sociedad ha confiado en esta empresa y debe seguir confiando, el crecimiento de EPM es fundamentalmente beneficioso para sus integrantes y para Antioquia”

“El grupo EPM tiene todos los elementos que necesita para llegar a los cien años, va a privilegiar el agua porque es indiscutiblemente el futuro, necesitamos que la sociedad siga creyendo en este referente que construyó”, puntualizó el gerente de EPM

En el Conversatorio sobre el libro “Valores de nuestra Historia” en los 60 años de EPM, también participaron Alfonso Buitrago, Periodista y partícipe en la escritura de este libro; Sara Bertrand, escritora chilena; Lucio Chiquito, ingeniero civil y Esteban Carlos Mejía, escritor