Partido Conservador apoya a Luis Pérez para Gobernación de Antioquia

Por unanimidad el Directorio Conservador de Antioquia acordó respaldar la candidatura del exalcalde liberal Luis Pérez Gutiérrez a la Gobernación de Antioquia, debido a la renuncia de su candidata la administradora Eva Inés Sánchez Cortés, quien fuera elegida por la convención departamental del partido

El presidente del Directorio Conservador en Antioquia, exsenador Gabriel Zapata Correa, indicó que en la reunión convocada para examinar la situación política participaron 18 de los 26 miembros del directorio y todos votaron a favor de respaldar al ingeniero Luis Pérez Gutiérrez, inscrito como candidato de los Partidos Liberas y Cambio Radical a la gobernación de Antioquia

El señor Zapata Correa indicó que "la decisión se ajusta a los estatutos del partido, que estable que cuando las dos terceras partes del directorio departamental toman una decisión en materia de candidaturas, pues obviamente es la candidatura oficial del partido a la gobernación"

Agregó que con la renuncia de Eva Inés Sánchez Cortés, quien había luchado por la unidad del partido, ella dejó en libertad al Directorio Departamental para que adoptasen la decisión y en ese sentido la determinación fue unánime

Se indicó además que el próximo viernes habrá una reunión entre los miembros del Directorio Conservador y el doctor Luis Pérez Gutiérrez para definir los términos de su apoyo

Por su parte, el Directorio Nacional del Partido Conservador informó que “declara la Libertad a la militancia de Antioquia para que apoyen cualquiera de las candidaturas que hoy se presentan a esta elección. Esta libertad está permitida únicamente para votar a la Gobernación de Antioquia”

Y precisó: En los casos en donde existen candidatos avalados por el Partido Conservador, estos deberán ser acompañados por todos los militantes cumpliendo con lo consagrado en los Estatutos de la colectividad