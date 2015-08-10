Comienzan multas por incumplimiento al Pico y Placa en Medellín

Luego de estar una semana con comparendos pedagógicos, a partir de hoy, 10 de febrero, la multa para quien incumpla la rotación del pico y placa en Medellín será de 322 mil 170 mil pesos e inmovilización del vehículo

La rotación fue efectiva para los vehículos particulares y motos de dos tiempos. Además se continuará aplicando el calendario semestral de restricción para los taxis

Hoy, lunes, la medida limita los vehículos particulares con placas terminadas en 4-5-6-7, motos de dos tiempos con placas iniciadas en los números 8 y 9, además de los taxis terminados en el número 9

La rotación que estará vigente seis meses es así: Carros particularesLunes: 4-5-6-7Martes 8-9-0-1Miércoles 2-3-4-5Jueves 6-7-8-9Viernes 0-1-2-3 Motos de dos tiempos Lunes: 8 y 9Martes: 0 y 1Miércoles: 2 y 3Jueves: 4 y 5Viernes: 6 y 7 Marta Suárez, funcionaria de la Secretaría de Movilidad, detalló que las vías exentas del pico y placa se mantienen idénticas como en el semestre anterior

Para los vehículos particulares y motos de dos tiempos la restricción aplica desde las siete y hasta las ocho y media de la mañana. En la tarde desde la cinco y media hasta las siete de la noche

Los taxis con pico y placa no pueden circular desde las seis de la mañana y hasta las ocho de la noche