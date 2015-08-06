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31 jul 2026 Actualizado 13:28

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A otra cirugía fue sometido el policía sobreviviente en accidente en Urabá

Los médicos confían en que esta intervención lleve a una mejoría en sus condiciones y estabilizar los signos vitales.

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Por las complicaciones en su estado de salud fue sometido a otra intervención quirúrgica el subteniente Edgar Andrés Báez de 23 años de edad quien se encuentra en la clínica Panamericana de Urabá, tras accidentarse en un helicóptero

 Según el reciente parte médico, el uniformado tiene quemaduras en más del 70 por ciento de sus partes inferiores por lo que su condición es crítica y sus signos vitales inestables

 "Requirió nueva intervención con lavado quirúrgico de heridas que al momento tolera sin complicaciones. En estos momentos no está estable sino que los signos vitales continúan irregulares por la misma complicación de las quemaduras. Continúa bajo pronóstico reservado", detalló Janet Cristina Castaño, jefe medica de la Clínica Panamericana

 El policía continúa en la unidad de cuidados intensivos y bajo cuidado especializado, por ahora se mantiene aislado de las visitas

 Los médicos esperan que después de esta otra intervención quirúrgica a la que fue sometido, mejore sus condiciones y se logren estabilizar los signos vitales

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