Atlético Nacional no se vende a Donald Trump

Las directivas del Club atlético Nacional desmintieron versiones de prensa según las cuales la organización empresarial Proto Group, en la que están involucrados Donald Trump y Alessandro Proto, estaría interesada en comprar el equipo de fútbol de Medellín

Víctor Marulanda, director de desarrollo deportivo del Atlético Nacional, desmintió la versión según la cual a las directivas del onceno paisa les habrían hecho una oferta por cien millones de dólares, la cual habría sido comunicada vía correo electrónico al presidente del Nacional de Medellín, Juan Carlos de la Cuesta

El señor Marulanda indicó que:" eso es falso, eso no existe ninguna propuesta oficial para nuestro club, se habló con los dueños, se hablo con la junta directiva y a información que nos entregan ellos es que no tienen ningún comunicado sobre ese particular"

El equipo expidió un escueto comunicado en el que señala: "Ante la insistente pregunta de diferentes sectores, gremios, periodistas y aficionados, sobre una posible propuesta del Club Atlético Nacional S.A a un interesado y conocido grupo inversor norteamericano, queremos indicar que sobre la mesa de trabajo de la Junta Directiva de la Institución Verdolaga no existe ninguna oferta formal por la adquisición del paquete accionario más exitoso del Fútbol Profesional Colombiano"

La noticia causó revuelo por tratarse de Donald Trump, el millonario estadounidense, precandidato Republicano a la presidencia de su país, reconocido por sus posiciones en contra inmigrantes de América Latina