Por pasajero colombiano borracho desvían un vuelo Panamá – Montevideo

Un pasajero de nacionalidad colombiana, al parecer, en estado de embriaguez obligó a que se desviara un vuelo que cubría la ruta Ciudad de Panamá hacia Montevideo, en Uruguay, al generar un riesgo para la tripulación

Franklin Piedrahíta, un antioqueño padre de uno de los pasajeros del vuelo CM283 de Copa Arlines relató que, el sujeto la emprendió contra otros pasajeros y algunos miembros de la tripulación después de partir la aeronave del aeropuerto internacional de Tocumen en Panamá rumbo a Uruguay

“Un colombiano que hizo desviar un vuelo internacional de Copa a Asunción de Paraguay y se constituyó en un peligro para el viaje, debido a su estado de alicoramiento. El tipo agredió a varios pasajeros, entre ellos al hijo mío, que iba hacia Buenos Aires, Argentina, y la tripulación se vio obligada a desviarse a Asunción, Paraguay”, aseguró el afectado en diálogo con Caracol Radio

La aerolínea Copa Arlines confirmó a Caracol Radio que la situación ocurrió en el vuelo CM283, con salida a las 3:25 de la tarde del sábado primero de agosto. El viaje se desvió al aeropuerto Silvio Pettirosi, de Asunción, Paraguay, “por comportamiento inadecuado de pasajero”

“Ya en Asunción, el pasajero junto, con su equipaje, fue desembarcado por las autoridades, sin inconvenientes. El resto de pasajeros se mantuvieron tranquilos a la hora del desembarque”, explicó la aerolínea

Después del suceso, el piloto de la aeronave tuvo conocimiento del cierre del aeropuerto Internacional Carrasco en Montevideo, lo que obligó a tomar la decisión de desviarse al aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina