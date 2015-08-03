Hoy comienza la rotación semestral del Pico y placa en Medellín

Desde este lunes comienza en Medellín la rotación de pico y placa para los carros particulares, motos de dos tiempos y taxis para el segundo semestre del año 2015

La dinámica opera con la misma rotación del año anterior, es decir, se adelanta un día al que le corresponde actualmente

Durante esta semana primera semana de rotación se harán comparendos pedagógicos para quienes no acaten la media que opera de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes y para taxis de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. cada dos semanas

A partir del 10 de agosto las sanciones serán económicas para quienes no cumplan con el pico y placa, por lo que deberán asumir un comparendo por 15 salarios mininos, equivalente a 322.170 pesos y la inmovilización del vehículo

La secretaria de movilidad recordó que por las obras de parques del río la medida del pico y placa también aplica en el corredor vial del río en el costado occidental desde el norte en la Quebrada la Madera de Bello hasta el Sur en la calle 12 en Itagüí, y en el costado oriental desde la calle 92 a la altura de la ‘Curva del diablo’ hasta la quebrada Zúñiga en Envigado

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