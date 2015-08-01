Presidente visita Urabá para exponer logros del campo

El Presidente Juan Manuel Santos y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, se reunirán hoy con campesinos de Urabá, en la octava jornada de la gira ‘Estamos Cumpliendo’, para contarle al país los logros y los avances del actual Gobierno en procura de desarrollar el campo

La jornada, iniciará a las 12 del medio día, con una reunión del Presidente, el Ministro, los viceministros y los directores de las entidades del sector público agropecuario, donde definirán los derroteros y las metas sectoriales para los próximos tres años y que serán presentadas a la ciudadanía

Posteriormente, se desarrollará un diálogo sectorial que contará con la participación de los líderes gremiales y las autoridades locales con el objetivo de realizar una rendición de cuentas, revisar los cumplimientos y exponer las metas sectoriales

Durante el encuentro, cada uno de los directores y gerentes de las entidades adscritas, mixtas y vinculadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informaran los resultados en materia de crédito y financiamiento, sanidad y admisibilidad, tierras y desarrollo rural, innovación de desarrollo tecnológico y de otras acciones para impulsar la competitividad y el desarrollo rural