Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 jul 2026 Actualizado 13:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Presidente visita Urabá para exponer logros del campo

La visita estará acompañada por el ministro de agricultura y desarrollo rural, Aurelio Iragorri Valencia.

Añadir Caracol Radio en Google

El Presidente Juan Manuel Santos y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, se reunirán hoy con campesinos de Urabá, en la octava jornada de la gira ‘Estamos Cumpliendo’, para contarle al país los logros y los avances del actual Gobierno en procura de desarrollar el campo

 La jornada, iniciará a las 12 del medio día, con una reunión del Presidente, el Ministro, los viceministros y los directores de las entidades del sector público agropecuario, donde definirán los derroteros y las metas sectoriales para los próximos tres años y que serán presentadas a la ciudadanía

 Posteriormente, se desarrollará un diálogo sectorial que contará con la participación de los líderes gremiales y las autoridades locales con el objetivo de realizar una rendición de cuentas, revisar los cumplimientos y exponer las metas sectoriales

 Durante el encuentro, cada uno de los directores y gerentes de las entidades adscritas, mixtas y vinculadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informaran los resultados en materia de crédito y financiamiento, sanidad y admisibilidad, tierras y desarrollo rural, innovación de desarrollo tecnológico y de otras acciones para impulsar la competitividad y el desarrollo rural

  

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir