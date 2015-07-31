Colombiamoda 2015 superó expectativas en negocios, moda y conocimiento

Con expectativas de negocios por 341 millones de dólares cerró en Medellín la Semana de la Moda Colombiamoda 2015, en el que se reportaron incrementos en los más importantes indicadores que se propusieron los organizadores del más importante evento de moda en América Latina

Destacaron que la vigésimo sexta edición de Colombiamoda 2015, que contó con la presencia de Miss Universo Paulina Vega y la supermodelo Alessandra Ambrossio, estuvo cargada de dinamismo e impacto en sus tres ejes, los negocios, el conocimiento y las tendencias, y precisaron que durante la Semana de la Moda legaron 60.741 visitantes en todos sus espacios lo cual generó positivos resultados para su crecimiento

La exhibición comercial tuvo 7.367 m², lo que se considera “un increíble crecimiento si consideramos que en 2010 contó con 3.694 m²”, 30 pasarelas en diferentes plataformas, 26 charlas entorno al emprendimiento realizadas en el Pabellón del Conocimiento Inexmoda – UPB, esta edición de la Feria probó ser la representación de todo el Sistema Moda que se impone en el país y en América Latina, como un sector maduro en la región

Colombiamoda reportó aumento del 20% en compradores en relación con el año anterior, al recibir este año a 11.568 compradores nacionales y 1.703 internacionales, para un total de 13.271 personas interesadas por ofertas de paquete completo, alianzas y marcas colombianas de textil-confección, en especial de universos del vestuario como jeanswear, formal-casual, íntimo y calzado y marroquinería

“De esta forma la feria cierra con expectativas de negocios por $341 millones de dólares, 11% más que el año anterior”, confirmó la organización de Colombiamoda

Destacó que Estados Unidos, México, Ecuador, Perú y Venezuela fueron los países de donde llegó el mayor porcentaje de compradores internacionales de la Feria, de los cuales 74% tienen opciones de negocio planteadas para desarrollar en el corto plazo

De las 654 empresas expositoras de Colombiamoda + Textiles2 + Moda para el Mundo, el 20% hacen parte de la oferta internacional presente en esta edición de la feria. Entre ellas se cuenta con la presencia de empresas provenientes de Portugal en un 35%, Perú 14%, Brasil 12%, México y Ecuador con 7% cada uno.