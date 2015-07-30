Denuncian brote de tuberculosis en la cárcel de Itagüí, Antioquia

Con preocupación están los familiares de algunos reclusos de la cárcel de máxima seguridad del municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, por la proliferación de la enfermedad de la tuberculosis en varios pabellones

Doña Aura Lía Ardila, madre de uno de los internos, relató a Caracol Radio que el fin de semana pasado comprobó la situación de salubridad. Según la señora Ardila, con tapa bocas y asilamiento están controlando el brote en el interior del penal

"Tengo a mi hijo allá y a mí me da miedo, claro, porque yo veía allá el domingo a todo el mundo con tapabocas. Yo le pregunté a él, que qué tenían, que si era que estaban con gripa y me dijo: allá hay una gente que está con tuberculosis", comentó la señora a Caracol Radio

Además, la señora Ardila dijo que, según ella, el tratamiento al problema de salud ha tenido poca atención por parte del personal del Inpec y la EPS encargada de la atención de los presos

"En enfermería tienen dizque seis o siete personas, No hay doctores, no hay droga, no hay médicos. Fuera de eso mi hijo está enfermo, lo sacaron hace un mes con gastritis crónica y esta es la hora en que no lo han sacado", añadió

Hasta ahora no se ha pronunciado la dirección del centro penitenciario. La Personería de Itagüí dijo que está analizando la situación para adoptar las medidas pertinentes del Ministerio Público