Fiscalía imputará cargos en agosto al hermano de Daniel Quintero por presunta corrupción
Miguel Andrés Quintero Calle y otras tres personas serán procesados por el presunto direccionamiento de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021.
Justicia
Quedó definida la fecha de la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y a otras tres personas por el presunto direccionamiento de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021.
La diligencia fue programada para el próximo 3 de agosto, a partir de las 2:00 de la tarde, ante un juez de control de garantías de Medellín.
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La fecha fue divulgada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta en la red social X.
“Les llegó la hora. La justicia fijó para el 3 de agosto a las 2:00 p. m. la audiencia de imputación contra Miguel Quintero Calle, Sebastián Ortega Urán, Álvaro Villada García y Vanessa Álvarez Restrepo, por la estructura que crearon de corrupción entre el Área Metropolitana y Bomberos”, escribió el mandatario.
La investigación
De acuerdo con la investigación, durante esos procesos contractuales presuntamente se desviaron recursos públicos y se cobraron comisiones económicas a cambio de favorecer la adjudicación de contratos.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín imputará a los cuatro investigados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, de acuerdo con la posible responsabilidad de cada uno.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...