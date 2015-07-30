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31 jul 2026 Actualizado 11:44

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Salud y bienestar

Medellín ataca la trata de personas en la Feria de las Flores

Durante la Feria, las campañas se extenderán a diversos espacios públicos, para prevenir la trata de personas.

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Para conmemorar el Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas la Alcaldía de Medellín hará desde las 5:00 de la tarde, en el Parque Lleras, una intervención en la Comuna 14 - El Poblado, que no es ajena a las problemáticas generales del actuar delictivo y la intolerancia social

 Allí, como respuesta a las problemáticas expuestas a través del Comité Local de Gobierno, se sensibilizará a las personas y comerciantes que confluyen en la Zona Rosa de esta comuna para prevenir la trata de personas, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la mendicidad y la extorsión

 Durante la época de Feria de las Flores, estas campañas se extenderán a otros espacios públicos de la ciudad, para prevenir la trata de personas

 La conmemoración del Día Mundial de Lucha Contra la Trata de Personas, iniciará hoy a las 8:00 de la mañana con el evento académico: "Si sabemos de qué se trata, se acaba la Trata", en el Auditorio Plaza de la Libertad, sector de La Alpujarra, con las ponencias de expertos nacionales e internacionales

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