Medellín ataca la trata de personas en la Feria de las Flores

Para conmemorar el Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas la Alcaldía de Medellín hará desde las 5:00 de la tarde, en el Parque Lleras, una intervención en la Comuna 14 - El Poblado, que no es ajena a las problemáticas generales del actuar delictivo y la intolerancia social

Allí, como respuesta a las problemáticas expuestas a través del Comité Local de Gobierno, se sensibilizará a las personas y comerciantes que confluyen en la Zona Rosa de esta comuna para prevenir la trata de personas, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la mendicidad y la extorsión

Durante la época de Feria de las Flores, estas campañas se extenderán a otros espacios públicos de la ciudad, para prevenir la trata de personas

La conmemoración del Día Mundial de Lucha Contra la Trata de Personas, iniciará hoy a las 8:00 de la mañana con el evento académico: "Si sabemos de qué se trata, se acaba la Trata", en el Auditorio Plaza de la Libertad, sector de La Alpujarra, con las ponencias de expertos nacionales e internacionales