En Medellín, la protesta de los taxistas transcurrió sin problemas

En Medellín la protesta del gremio de taxista en contra de la plataforma tecnológica Uber no tuvo la dimensión que alcanzó en otras ciudades del país

Apenas un centenar de taxistas hicieron un corto recorrido por algunas calles del centro de la ciudad, pasaron por Plaza Mayor donde se avanza la Feria Colombiamoda y trataron de llegar al centro administrativo la Alpujarra pero las autoridades lo impidieron

Sin embargo, no hubo incidentes con las autoridades y pese a la poca respuesta de los conductores, a una protesta que no estaba programada, los miembros del Sindicato de Taxistas de la ciudad consideran que la expresión fue un éxito y anuncian que están dispuestos a prepararse para una nueva jornada, según lo expresó el presidente de esa organización, John Jairo Gómez

El señor Gómez afirmó que los taxistas de Medellín se sienten engañados por el Gobierno Nacional y anunció que las protestas continuarán y para ello han comenzado a preparar un paro nacional de taxistas