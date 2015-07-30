Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 jul 2026 Actualizado 11:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

En Medellín, la protesta de los taxistas transcurrió sin problemas

Los taxistas de Medellín se unieron a sus colegas contra la plataforma tecnológica Uber y anuncian paro nacional.

Añadir Caracol Radio en Google

En Medellín la protesta del gremio de taxista en contra de la plataforma tecnológica Uber no tuvo la dimensión que alcanzó en otras ciudades del país

 Apenas un centenar de taxistas hicieron un corto recorrido por algunas calles del centro de la ciudad, pasaron por Plaza Mayor donde se avanza la Feria Colombiamoda y trataron de llegar al centro administrativo la Alpujarra pero las autoridades lo impidieron

 Sin embargo, no hubo incidentes con las autoridades y pese a la poca respuesta de los conductores, a una protesta que no estaba programada, los miembros del Sindicato de Taxistas de la ciudad consideran que la expresión fue un éxito y anuncian que están dispuestos a prepararse para una nueva jornada, según lo expresó el presidente de esa organización, John Jairo Gómez

 El señor Gómez afirmó que los taxistas de Medellín se sienten engañados por el Gobierno Nacional y anunció que las protestas continuarán y para ello han comenzado a preparar un paro nacional de taxistas

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir