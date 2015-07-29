Crece la demanda de ropa colombiana deportiva y pijamas en el exterior

La ropa deportiva y las pijamas, principalmente para mujeres, ha incrementado sus ventas en los mercados internacionales, según cifras, actualmente este tipo de productos representan el 20 por ciento del total de las exportaciones del sector textil – confección en el país

Alejandra Mejía, representante de la empresa Adriana Arango, compañía con 20 años de experiencia en el mercado nacional, precisó que la demanda ha aumentado en los últimos dos años al punto que las compras de los extranjeros representan el 60% de sus ventas totales

“El mercado en el exterior ha crecido bastante por las tendencias de la vida saludable y la comodidad en todo el mundo, nosotros por ejemplo ofrecemos diseños particulares para que la moda se lleve independiente de la actividad que la persona esté haciendo, así sea dormir”, explicó la señora Mejía

México, Panamá, Bolivia y Ecuador, son los mayores compradores de ropa deportiva y pijamas, sin embargo, consultores internacionales señalan que hay más oportunidades de crecimiento en el continente europeo y en Estado Unidos

Steve Burkhardt, consultor de mercados, expuso en diálogo con Caracol Radio que mientras años atrás los jeans eran los más apetecidos, actualmente la ropa casual y cómoda para estar en casa o hacer actividades deportivas son las más requeridas

“Los jeans fue una categoría muy importante en el mercado internacional, pero somos cíclicos, actualmente hemos notado que hay más diversificación, por ejemplo con la compra de leggis, y ropa para ir al gimnasio, principalmente para mujeres”, sostuvo el experto

Según el señor Burkhardt las empresas colombianas deben empezarse en generar productos con valor agregado para incrementar las exportaciones.