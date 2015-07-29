Dos heridos y 32 viviendas afectadas, deja vendaval en Sonsón, Antioquia

Un fuerte vendaval sacudió el municipio de Sonsón, que dejó dos personas lesionadas levemente y afectó 32 viviendas, según el reporte del gobierno de esa localidad en el Magdalena medio de Antioquia

El secretario de planeación de Sonsón, David Ocampo Suárez, entregó en Caracol Radio el censo: “Son 32 viviendas afectadas y se tuvieron dos heridos leves, uno por la caída de un árbol y otra por la caída de la cubierta de la vivienda en que reside”

En diálogo con Caracol Radio, añadió: “Son unas 60 personas damnificadas y del total de viviendas afectadas 7 requieren ser reubicadas por los daños que sufrió. Ya estamos adelantando el apoyo de víveres y lugares donde vamos a reubicar a estas personas”

La emergencia está siendo atendida en principio por el gobierno local de Sonsón, cuyos funcionarios buscan ayudas del gobierno departamental a través del Dapard

“La administración con sus recursos va a hacer la primera ayuda, ya vamos a tener una reunión para hacer la solicitud a la gobernación de Antioquia de más ayudas por parte del Dapard”, expresó el titular de planeación de Sonsón, a través de Caracol Radio

Unas siete familias, de las 32 damnificadas, estarán en dos albergues ubicados en la Casa de la cultura y la Casa de atención al adulto mayor