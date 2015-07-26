Sin energía está un amplio sector de El Poblado en el sur de Medellín

Un apagón mantiene por varios minutos sin el suministro de energía eléctrica a varios barrios del exclusivo sector de El Poblado, en el sur de Medellín, entrada la noche de este domingo. Empresas Públicas de Medellín (EPM) indicó que por razones, aún desconocidas, dejó de suministrar el fluido eléctrico la subestación Poblado, la cual alimenta a los hogares de la comuna 14. "El problema se generó porque salió de servicio el transformador de la subestación Poblado, por una protección mecánica", son las primeras explicaciones que entregan voceros de EPM. La compañía informó que mientras técnicos tratan de restablecer por completo el servicio, la carga de electricidad será asumida por las estaciones ubicadas en los barrios Guayabal, San Diego y Envigado. Hasta ahora han sido trasladados cinco circuitos. De esa manera se ha ido restableciendo el servicio en lugares como la loma de Los Parras y La Calera. No obstante, siguen con la interrupción sectores como El Tesoro, San Diego, Los Balsos, Los González entre otros.