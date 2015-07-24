Condenado a 48 años por ordenar tortura y muerte de dos menores

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín avaló el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la defensa del procesado, y sentenció a 48 años de prisión a Jefferson Danis Girón Asprilla, alias Calentura, por ordenar el secuestro y homicidio de dos menores de edad en la Comuna Ocho de la capital antioqueña

Los jóvenes 15 y 16 años de edad fueron sacados a la fuerza de una cancha de fútbol ubicada en el barrio Villa Lilian, donde trabajaban como recreacionistas en un evento organizado por alcaldía de Medellín. Sus cuerpos decapitados y desmembrados fueron hallados un día después cerca a una quebrada del sector

De acuerdo con la investigación adelantada por un Fiscal Especializado el doble homicidio fue perpetrado por miembros de banda criminal Los Negros, porque las víctimas cruzaron una de las denominadas fronteras invisibles de la zona

Girón Asprilla, de 23 años de edad, fue capturado por la Policía Nacional el 6 de noviembre de 2014 en la ciudad de Cali y no se allanó a los cargos que le imputó la fiscalía por los delitos de doble secuestro simple agravado, doble tortura agravada, doble homicidio agravado y concierto para delinquir agravado

Por los mismos hechos y delitos ya fueron condenados a 48 años de prisión, también por vía de preacuerdo, Dubián Arlesy Villada López, alias Dubián, y Héctor Darío Jiménez Velásquez, alias Muñeco.