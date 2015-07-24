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31 jul 2026 Actualizado 13:33

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Fuerza Aérea traslada a dos soldados heridos al caer en campo minado

Uno de ellos sufrió la amputación de un pie.

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Dos soldados resultaron heridos al caer en un campo minado, en zona rural del municipio de Yarumal en el norte de Antioquia

 Los soldados heridos fueron trasladados a Medellín a bordo de un Helicópteros UH-60 del Comando Aéreo de Combate No 5

 Uno de los uniformados sufrió la amputación del pie izquierdo

 Hasta el momento no se ha precisado a que unidad militar pertenecen los dos soldados heridos, como tampoco las circunstancias en que ocurrieron los hechos

 

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