Fuerza Aérea traslada a dos soldados heridos al caer en campo minado
Uno de ellos sufrió la amputación de un pie.
Dos soldados resultaron heridos al caer en un campo minado, en zona rural del municipio de Yarumal en el norte de Antioquia
Los soldados heridos fueron trasladados a Medellín a bordo de un Helicópteros UH-60 del Comando Aéreo de Combate No 5
Uno de los uniformados sufrió la amputación del pie izquierdo
Hasta el momento no se ha precisado a que unidad militar pertenecen los dos soldados heridos, como tampoco las circunstancias en que ocurrieron los hechos