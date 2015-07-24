Consejo Nacional Electoral borrará inscripción de cédulas por trashumancia

Desde la próxima semana comenzarían a ser borradas las cédulas inscritas en el país, para los próximos comicios del 25 de octubre, al comprobarse que incurren con el delito de trashumancia electoral

La confirmación fue hecha por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en su visita al municipio de Caucasia, Antioquia, al término de un comité de seguimiento electoral en la región del Bajo Cauca

"En muy pocos días el Consejo Nacional electoral comenzará a tomar decisiones para anular las elecciones. Hay que decirle a aquellos que comiencen con el trasteo de votos que no pierdan su tiempo, no pierdan su platica porque vamos a comenzar a anular todas esas cédulas inscritas fraudulentamente", afirmó el ministro Cristo Bustos

Además, el jefe de la cartera política reconoció dificultades en la seguridad electoral en regiones como el Bajo Cauca

"Hay problemas de seguridad, de trashumancia electoral. Vamos a revisar ahora. Tenemos unos municipios que están en riesgo", comentó el ministro Cristo

Hasta ahora, el único municipio de Antioquia en dónde se ha denunciado la inscripción de cédulas por trashumancia electoral es Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá