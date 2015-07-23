Metro de Medellín inició el acompañamiento a Transcaribe en Cartagena

El personal técnico del Metro de Medellín inició el acompañamiento al personal de Transcaribe para la implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo que, según la administración distrital, entrará en operación en noviembre

Para el Alcalde Mayor de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, el compromiso con el Metro de Medellín llena la ciudad de tranquilidad. “Es un paso fundamental para hacer realidad el sueño de todos los cartageneros de ver rodar los primeros buses. Transcaribe es una realidad”, apuntó el mandatario

Al personal del Metro de Medellín le fue solicitada una revisión minuciosa de los procesos para la puesta en marcha del sistema y determinar los factores críticos de éxitos y lograr en el plazo previsto su entrada en funcionamiento

A través del convenio suscrito hasta el 31 de diciembre de 2015, el Metro de Medellín brindará el apoyo técnico necesario en temas como recaudo, operación y cronogramas de las rutas que entran y salen de circulación con la llegada de los nuevos buses

El pasado miércoles había llegado al Puerto de Cartagena el primer lote de chasises para Transcaribe, procedentes de Suecia, los cuales una vez nacionalizados serán enviados a la ciudad de Pereira, donde serán ensamblados.