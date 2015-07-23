Delincuentes suplantan a contratistas de EPM para robar en las viviendas

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) alertaron sobre la suplantación de funcionarios y contratistas de la organización, con la cual se buscaría ingresar a los hogares con fines distintos a la prestación de servicios públicos

El subsecretario operativo de la Alcaldía de Medellín, José Jair Jiménez, explicó que por medio de una carta no autorizada, desconocidos están suplantando a EPM, con el argumento de ejecutar una revisión en la red de gas natural

"Individuos amigos de lo ajeno están utilizando documentación falsa a nombre de EPM en lo que tiene que ver con la revisión en las líneas de gas en las residencias y se han presentado diferentes hurtos utilizando esa modalidad", advirtió el funcionario

El señor Jiménez explicó que el modus operandi de los asaltantes consiste en llegar hasta las viviendas, por medio de una carta que imita las que EPM acostumbra a entregar. Los casos más recurrentes se denunciaron en la comuna 11, Laureles –Estadio

"Envían un oficio igual al que manda EPM dentro de las obligaciones internas. Llegan los delincuentes, amordazan a los residentes, se apropian de sus pertenencias y luego huyen del lugar", explicó

Aunque apenas se conocieron las denuncias, desde la Alcaldía aseguraron que le pidieron a la Policía iniciar las investigaciones respectivas

EPM aclaró que notifica a sus clientes cinco meses antes de que se cumpla el plazo para hacer la revisión obligatoria. Y, a diferencia de lo que indica la referida carta, es el mismo cliente quien debe consultar la lista de organismos acreditados en la Línea de Atención al Cliente 44 44 115-.-