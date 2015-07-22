Error de ortografía retrasó pago de arriendo a los damnificados de Salgar

Hasta por un mes estuvo retrasado el pago de arriendo a las familias sobrevivientes a la avalancha de la quebrada La Liboriana, en el municipio de Salgar, suroeste de Antioquia, la cual dejó 98 muertos y un sin número de desaparecidos el 18 de mayo pasado

Aunque parezca increíble, el retraso se debió a posibles errores en la redacción de los nombres de los afectados. El Gobierno a la hora de hacer los desembolsos encontró que los nombres de los beneficiarios no coincidían por simple redacción, explicó la alcaldesa de Salgar, Olga Eugenia Osorio

“De 219 contratos, a 183 ya se les había pagado. Con los otros teníamos un grupo teníamos algunas dificultades porque se habían inscrito de una manera. Entregaron el contrato con una ortografía diferente a la que tenían en la cédula (…) ese error ocurrió en varios contratos”, confirmó la alcaldesa Osorio a Caracol Radio

El error fue identificado por la auditoría del Banco Agrario, como entidad encargada del desembolso de recursos para el arriendo, según conoció éste medio. No obstante, la alcaldesa de Salgar indicó que todavía se pueden pactar nuevos contratos de arrendamiento con algunas de las 450 familias damnificadas

“La observación que hizo la auditoría del Banco Agrario y por esa razón no se pagaron todos los contratos en el mismo momento, aparte de que en este momento quien tenga la posibilidad de hacer un contrato, todavía está la puerta abierta para quien lo quiera hacer”, explicó la mandataria

Aunque las familias no han sido desalojadas de los inmuebles, si han manifestado la presión de los propietarios de las viviendas para que el Gobierno desembolse los recursos. Temen ser evacuados por falta de pago

“A nosotros nos han pagado el arriendo, la alimentación muy cumplidos”, afirmó Natalia Andrea Rincón, una joven que perdió a 16 familiares en la avalancha de la Liboriana

La administración municipal de Salgar aseguró que los problemas en los pagos de arrendamiento fueron subsanados y supervisados por la Fiduprevisora

El contrato contempla el pago de arriendo por tres meses, para quienes eran inquilinos al momento de la emergencia. Para quienes era propietarios de vivienda, se le pagarán tres meses de comodato y luego hasta tener la casa propia.