Por deslizamiento, evacuadas cuatro viviendas en la Comuna 13 de Medellín

Las cuatro viviendas del barrio Las Independencias, en la comuna 13 de Medellín, deberán ser desocupadas por sus habitantes, tras el riesgo generado por un deslizamiento en la zona

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y Desastres (Dagrd), Carlos Gil Valencia, explicó que la orden de evacuación preventiva se hizo en la carrera 112 F con calle 34 CC, en el occidente de Medellín

"Se recomienda la evacuación temporal de cuatro viviendas que están cercanas en la zona del deslizamiento y estas evacuaciones temporales se hacen mientras se hacen las reparaciones de estabilidad del terreno y se corrigen unos inconvenientes con las tuberías", detalló el director del Dagrd

Las familias tendrían opción de permanecer en un albergue temporal que les ofrece el Dagrd, de lo contrario podrán auto albergarse donde familiares o vecinos

Por el deslizamiento se rompió una tubería de PVC de 250 milímetros, del circuito Corazón, según informó EPM. Por esa razón, unas 3.021 instalaciones se vieron afectadas por la interrupción del servicio de agua potable durante el martes