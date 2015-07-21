A naranjazos se agredieron funcionarios de Medellín y venteros ambulantes

En un vídeo que circula en redes sociales se observa cómo un funcionario de la Alcaldía de Medellín toma en sus manos varias naranjas y las lanzan contra venteros ambulantes y ciudadanos que tratan de evitar una intervención de la oficina de Espacio público en la avenida oriental, en pleno centro de Medellín

En la grabación se ve cuando el empleado de Espacio Público, en medio de la discusión, toma hasta cinco naranjas, y las arroja contra quienes rechazan ese procedimiento oficial, y los ciudadanos de inmediato responden también a naranjazos

La subsecretaria de espacio público, Irma Lucia Ramírez Lezcano, reconoció la irregularidad del funcionario pero aseveró que la ciudadanía provocó la curiosa batalla de naranjazos en un concurrido sector del centro de Medellín

“El señor ya había accedido a entregar la carretilla porque los alimentos que son perecederos se le devuelven inmediatamente al comerciante, pero la comunidad que pasaba por el sector comienza una agresión a los defensores de espacio público y ahí se forma la gresca”, aclaró la funcionaria

Agregó: “Hay uno de los gestores que también respondió a esta agresión, él será sujeto de una investigación por parte de la empresa que los tiene contratados; se le llama rendir indagación y los abogados determinan la sanción”

En Medellín se reciben más de 100 quejas a la semana por agresiones de espacio público por lo que avanzan mesas de trabajo, entre las partes, para evitar más situaciones que alteran el orden público en las zonas comerciales