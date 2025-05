Política de Policía en San Andrés no sirve: Jack Housni

“Este es un sitio que se ha convertido en un importante centro de narcotráfico con una respuesta que ha sido inocua. Aquí no ha pasado nada con la Policía. La Policía usa métodos que molestan a la ciudadanía y persigue a los ciudadanos de bien pero que no está siendo efectiva en el control del narcotráfico”, indicó el congresista

Manifestó que hace falta una mayor articulación de las autoridades locales y de la Policía. “La política de la Policía no sirve, entonces, cambiar la estrategia, acelerar la inversión y mucha más autoridad también de las autoridades locales para controlar el desorden urbano”, dijo

Housni planteó una serie de medidas que se deben tomar con urgencia para mejorar la seguridad en San Andrés

Afirmó el legislador que hay que “agilizar la inversión social, hacer un mejor control de policial pero no con tantos hombres porque aquí somos la región donde más policía hay por habitantes, no sirve para nada. Aquí hay que hacer control de narcotráfico efectivo. No mandar más policías, este es el quemadero de todos los coroneles que han mandado a San Andrés, de aquí no ha salido uno bien parado”

Finalmente indicó que la ciudadanía debe participar también denunciando movimientos extraños y personas que estén involucradas en temas de narcotráfico y delincuencia común.