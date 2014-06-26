Actualidad

Vicealcalde Luis Suárez asumió como alcalde encargado de Medellín

Dirigirá el gobierno de Medellín hasta el próximo lunes, 30 de junio.

Ante la jueza Primera Civil Municipal de Medellín, Blanca Norella Ochoa Jaramillo, asumió como alcalde encargado de esta ciudad, el actual vicealcalde Luis Suárez. El vicealcalde de Gobernabilidad, Luis Fernando Suárez Vélez, fue designado por el alcalde Aníbal Gaviria Correa para que dirija la administración municipal desde este jueves, 26 hasta el próximo lunes, 30 de junio, por un período de vacaciones que había interrumpido el mandatario municipal

 El señor Suárez Vélez, es odontólogo y especialista en epidemiología con 24 años de servicio público en entidades municipales y departamentales; en esta administración municipal fue Secretario Privado del Municipio, y también se ha desempeñado como gerente de la ESE Hospital Mental de Antioquia, en el periodo 2004-2007

 Fue jefe de la Dirección de Seguridad Social de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y Secretario de Bienestar Social al inicio de la actual administración.

