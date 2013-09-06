Uruguay diluye las esperanzas de Perú en Lima

Dos goles de Luis Suárez le dieron la oportunidad a la selección de Uruguay de seguir con sus aspiraciones de alcanzar la repesca del Mundial Brasil 2014, tras vencer por 1-2 a Perú y situarse quinto en la tabla de posiciones con 19 puntos

El delantero del Liverpool ingles anotó de penalti a los 42 minutos con un remate fuerte, mientras que el guardameta Raúl Fernández fue en dirección opuesta al balón, y su segundo tanto lo marcó a los 66, con un disparo fulminante en el ángulo superior de la portería

El descuento peruano lo marcó Jefferson Farfán a los 83 minutos, mediante un tiro libre que por un momento inyectó de esperanzas a su equipo para conseguir el empate

Con este resultado, Uruguay se distancia de Venezuela, que se mantiene con 16 puntos y se sitúa sexto, mientras que Perú se ubica séptimo con 14 puntos y ve complicadas sus opciones para llegar a la repesca del mundial

El partido no estuvo exento de juego fuerte, como el choque entre Diego Forlán y Luis Advíncula, que provocó que el uruguayo se retirara del encuentro tiempo después, cerca del inicio del primer tiempo

A los 20 minutos, un pase de Rinaldo Cruzado a Luis Ramírez hizo que éste se enfrente con el guardameta uruguayo Fernando Muslera, quien lo cerró y no permitió que rematase dentro de la portería

Dos minutos después, Walter Gargano le propinó un codazo a Paolo Guerrero, sin ser amonestado, y lo dejó con una herida en la frente que sangraba profusamente, por lo que el peruano tuvo que cambiarse todo el uniforme y reingresó a la cancha con un parche y una redecilla en la cabeza

A los 45 minutos, el peruano Yoshimar Yotún fue expulsado y el argentino Diego Godín recibió una tarjeta amarilla tras un conato de bronca por una falta a Diego Lugano, quien permaneció durante ese tiempo en el césped

Pese a que en el segundo tiempo Perú estuvo con un jugador menos no detuvo sus ataques, ni siquiera tras el segundo gol de Suárez, aunque solo tuvo éxito con la anotación de Farfán

Los uruguayos subieron su ritmo en la segunda mitad del partido y cerca al final, un tiro libre de Edinson Cavani y otro de Suárez generaron peligro en la portería de Fernández

Al terminar el encuentro, unos hinchas peruanos entraron al campo a reclamarle por su arbitraje al argentino Patricio Hernán Loustau, pero fueron repelidos por la Policía

- Ficha técnica:1. Perú: Raúl Fernández, Luis Advíncula (m. 65, Jhoel Herrera), Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Yoshimar Yotún, Luis Ramírez (m. 65, Paolo Hurtado), Josepmir Ballón (m.45, Juan Vargas), Rinaldo Cruzado, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. Seleccionador: Sergio Markarián

2. Uruguay: Fernando Muslera, Maximiliano Pereira, Diego Godín, Diego Lugano, Martín Cáceres (m.81, Jorge Fucile), Cristian Rodríguez, Walter Gargano (m. 69, Álvaro González), Egidio Arevalo Ríos, Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Forlán (m.24, Christian Stuani). Seleccionador: Oscar Washington Tabárez

Goles: 0-1, m.42: Luis Suárez. 0-2, m.66: Luis Suárez. 1-2, m.83: Jefferson Farfán

Árbitro: El argentino Patricio Hernán Loustau mostró tarjeta roja a Yoshimar Yotún y amarilla a Diego Lugano, Diego Godín, Edinson Cavani, Luis Advíncula y a Jefferson Farfán

Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Brasil 2014 disputado en el Estadio Nacional de Lima ante unos 50.000 espectadores.