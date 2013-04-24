Luis Suárez fue sancionado diez fechas por la Federación Inglesa de Fútbol

La federación inglesa de fútbol (FA) impuso al delantero uruguayo del Liverpool Luis Suárez diez partidos de suspensión por morder al defensa serbio del Chelsea Branislav Ivanovic en un encuentro el pasado domingo

Más información Luis Suárez fue multado por morder a Branislav Ivanovic

El máximo organismo del fútbol inglés informó en un comunicado de que la gravedad de la agresión del uruguayo justifica una sanción más dura que los tres partidos que suele imponer a los jugadores acusados de "conducta violenta"

Una comisión reguladora independiente de la FA, formada por tres expertos, hizo hoy pública una sanción que tendrá efecto inmediato, si bien el jugador cuenta con un plazo de dos días, hasta el próximo viernes, para presentar alegaciones

Si la federación rechazara los argumentos del futbolista, que ayer ya aceptó los cargos que le imputaba la autoridad deportiva, Suárez no podrá participar en los cuatro últimos encuentros de la liga inglesa de esta temporada

En el minuto 74 del encuentro entre el Liverpool y el Chelsea en Anfield el pasado domingo (2-2), Suárez mordió en un brazo a Ivanovic en una jugada en el área de los "blues", una acción que el colegiado del encuentro no observó y que la FA decidió juzgar de oficio

"La sanción de tres partidos era claramente insuficiente, por lo que el jugador deberá cumplir siete encuentros adicionales al castigo habitual", explicó la FA

El director general del Liverpool, Ian Ayre, señaló por su parte que "tanto el club como el jugador están sorprendidos y decepcionados por la severidad de la decisión de la comisión"

"Esperamos a que mañana se publique el escrito de razonamiento de la sanción para hacer nuevos comentarios", dijo el responsable de los "reds", séptimos en la Premier con 51 puntos, a diez de los puestos europeos

Suárez ha estado en diversas ocasiones en el centro de la polémica en el Reino Unido en los últimos tiempos, y la temporada pasada ya fue sancionado con ocho partidos de suspensión por dirigir insultos racistas al futbolista del Manchester United Patrice Evra

Hasta el pasado lunes, el uruguayo era el máximo goleador de la liga inglesa con 23 tantos, pero fue superado por el holandés del United Robin Van Persie, que marcó un triplete ante el Aston Villa y suma ahora 24 tantos

La sanción de diez encuentros es una de las más duras que se ha impuesto a un jugador de la liga inglesa en su historia reciente, e iguala a la que sufrió el exfutbolista inglés del Southampton David Prutton en 2005 por empujar al árbitro Alan Wiley

En 1998, el italiano Paolo di Canio, que entonces jugaba en el Sheffield Wednesday y hoy es entrenador del Sunderland, fue castigado con once partidos por agredir al árbitro Paul Alcock, mientras que el inglés Joey Barton, del QPR, fue suspendido doce encuentros por agredir a ''Kun'' Agüero y Carlos Tévez, del Manchester City, en 2012

Las mayores sanciones en la Premier las sufrieron el francés Eric Cantona, en 1995, que estuvo nueve meses alejado de los campos por dar una patada a un aficionado durante un partido, el exportero australiano Mark Bosnich, por dar positivo de cocaína en 2003, y el inglés del Manchester United Rio Ferdinand, por no presentarse a un test antidopaje, también en 2003