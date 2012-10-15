Bolivia goleó 4-1 a un pálido Uruguay en la décima fecha de las Eliminatorias

Bolivia goleó 4-1 a un pálido Uruguay en partido por la décima fecha de las Eliminatorias a Brasil 2014 disputado en el Estadio Hernando Siles de La Paz

El gol de los locales lo anotó Carlos Saucedo en el minuto seis del encuentro. Gualberto Mujica anotó el 2-0 en el minuto 26

Ya en la segunda parte, cuando apenas se cumplían seis minutos, Saucedo repitió, marcó el segundo en cuenta personal y el tercero de su equipo.Cuatro minutos después, el mismo Saucedo marcó el 4-0

El descuento 'celeste' lo marcó Luis Suárez en el minuto 34.