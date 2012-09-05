Luis Suárez entrena en solitario en Montevideo

El uruguayo Luis Suárez, máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas de Mundial Brasil 2014, se entrena de manera solitaria en Montevideo debido a que estará ausente del equipo Celeste que el viernes visitará a Colombia pero afirmó que tiene plena confianza en sus compañeros

"No será un partido fácil, lo veré por televisión en mi casa pero estoy tranquilo porque tengo plena confianza en mis compañeros", afirmó el delantero del Liverpool inglés

La plantilla uruguaya se entrena desde el lunes en Panamá para aclimatarse a las altas temperaturas y elevada humedad similar a la que encontrará en la ciudad colombiana de Barranquilla

Suárez, que con seis goles es el máximo artillero de las eliminatorias sudamericanas de Brasil 2014, se perderá el partido frente a los colombianos por acumulación de tarjetas amarillas, pero estará para el encuentro que los charrúas jugarán frente a Ecuador el 11 de septiembre en Montevideo en la octava jornada

El delantero se entrena de manera solitaria en el Complejo Uruguay Celeste con la supervisión del cuerpo técnico de las selecciones juveniles

Uruguay ocupa el segundo lugar en la clasificación con 11 puntos uno menos que Chile que tendrá descanso en la próxima jornada.