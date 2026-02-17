Número dos de la Policía española renuncia tras una denuncia por agresión sexual

El director adjunto de la Policía Nacional de España, José Ángel González, dejó el cargo luego de que un juzgado de Madrid aceptara una denuncia en su contra. (Foto: Cortesía )

El número dos de la Policía Nacional española, José Ángel González, renunció después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una denuncia de una agente contra él por un delito de agresión sexual, según informaron a EFE fuentes del Ministerio del Interior.

Esta renuncia se produce apenas unas horas después de conocerse que el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid lo citó a declarar el próximo 17 de marzo por una querella de una agente por un delito de agresión sexual. Ese mismo día también está citada la mujer para escuchar su relato.

La denuncia y la renuncia

La agente denunció que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una “relación de afectividad”, la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir, estando de servicio, en abril del año pasado, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

Le interesa: Soy un chivo expiatorio: coronel Julie Ruiz contraataca tras ser relacionada con ‘Papá Pitufo’

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía ha comunicado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su decisión de renunciar al cargo, lo que hará efectivo en las próximas horas, según revelaron fuentes de Interior a EFE.

Un juzgado de Madrid admitió a trámite la querella impuesta por la agente admitiendo que los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales”.

La denunciante pide también que se investiguen presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación, según su abogado, Jorge Piedrafita.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las “negativas inequívocas, claras y persistentes” afirmaciones de la agente, alude a la “violencia física” y a la “intimidación ambiental”, y denuncia la “situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental”.