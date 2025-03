Venus y Serena Williams se mostraron felices de estar en Colombia

Las hermanas Venus y Serena Williams manifestaron estar muy satisfechas de estar en Colombia, su primera visita para disputar un partido en Sudamérica, y la mayor de las estadounidenses recordó que sus partidos con la cucuteña Fabiola Zuluaga siempre fueron difíciles por el nivel de la nortesantandereana

"Estamos emocionadas de estar en Colombia. Que hayan traído a Rafael Nadal y Novak Djokovic enseña a amar el tenis y ese es uno de nuestros objetivos de nuestar visita", manifestó Serena

Respecto al constante cambio de nombres en lo más alto del escalafón mundial femenino, Serena indicó que es bueno por que se ha presentado un dominio alterno y esto hace que el nivel se eleve y se haga atractivo para las jugadoras y los aficionados. La menor de las hermanas añadió que en 2012 espera regresar al numero uno mundial y ganar la medalla de oro olímica con Venus en el doble femenino de Londres

Por su parte, Venus consideró que el tenis femenino en Sudamérica está en un proceso de construcción y se ve un gran desnivel respecto del masculino, pero las damas van por buen camino y pronto ocuparan lugares de privilegio en el listado WTA

La mayor de las hermanas Williams, Venus, también se reifirió a su libro 'Come to Win', en el cual describe experiencias personales y de varios personajes de reconocimiento mundial. "Me puso muy nerviosa entrevistar tantas figuras en mi libro. Espero que inspire a varios", aseguró

Venus y Serena llegarán a Medellín la tarde del martes y ofrecerán otra rueda de prensa y practicarán por primera vez en el país

El partido se cumplirá este miércoles en el Centro de Espectáculos La Macarena de la capital antioqueña sobre las 7.30 de la noche, después del duelo entre los retirados Mauricio Hadad y Mifuel Tobón

Las hermanas Williams, que han llamado la atención de los organizadores por la sencillez y su interés en su visita a Medellín, no hicieron exigencias extraordinarias fuera de las normales relacionadas con su seguridad y transporte entre los sitios de su agenda

Las dos jugadoras llegaron a Colombia acompañadas de algunos hombres de seguridad y sus parejas sentimentales y su única exigencia fue la presencia de una chef, encargada de preparar la alimentación de Serena, toda de caracter orgánico