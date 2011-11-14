Policía Antinarcóticos destruyó 24 laboratorios en 4 departamentos

La Policía Antinarcóticos realizó una operación en la zona rural de los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre, en la que logró la destrucción de 24 laboratorios para el procesamiento de droga y se inhabilitó una pista clandestina

Las autoridades determinaron que 7 de estos laboratorios estaban al servicio de la banda criminal de Los Urabeños en el departamento de Bolívar, los 10 encontrados en Antioquia pertenecían a las Farc y otros 7 encontrados en Córdoba pertenecían al Eln

El General Luis Alberto Pérez Alvarán, director de Antinarcóticos, entregó detalles sobre las incautaciones en el marco de esta operación

"Los resultados de esta operación nos indican que fueron incautados 201 kilos de base de coca, 236 kilos de insumos sólidos, 4200 galones de insumos líquidos, 3435 kilos de hoja de coca lista para el procesamiento", manifestó el General

Así mismo se logró inhabilitar una pista clandestina en el municipio San Benito de Abad en el departamento de Sucre.