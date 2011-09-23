Liberales rechazan supuesta alianza de Julio César Guerra con personas cercanas a Álvaro García Romero

Sectores liberales de Sucre rechazan supuesta alianza entre del candidato a la Gobernación de este departamento, Julio César Guerra Tulena con Álvaro García Romero

Representantes del Movimiento Por la Salvación de Sucre, conformado por sectores del Liberalismo, Polo Democrático y Partido Conservador que apoyan la candidatura a la Gobernación de Sucre del exsenador Julio Guerra Tulena, rechazaron una posible alianza que se estaría fraguando entre éste y el exsenador Álvaro García Romero, preso en la cárcel La Picota de Bogotá

De acuerdo con el diputado Carlos Fajardo Cardozo, quien hace parte del directorio Liberal de Sucre, la supuesta alianza se habría concretado tras una reunión la noche del jueves donde participaron el candidato Guerra Tulena acompañado de varios de sus líderes y la senadora Teresita García Romero, hermana del ex senador preso

Según el diputado Fajardo Cardozo, el ex senador (Guerra Tulena) debe abstenerse de hacer cualquier alianza con García Romero, “ ya que nosotros consideraríamos que sería seguir en lo mismo y hacer el continuismo en la política de Sucre dirigida desde la Picota”,Por su parte el candidato Julio Guerra le dijo a Caracol que si se reunió con la senadora Teresita García, pero negó que haya firmado algún acuerdo: “no tengo ese pacto con Teresita García”, enfatizó

Sobre las declaraciones del diputado Fajardo Cardozo expresó que si él quiere promover el voto en blanco es asunto de él " Pero la inmensa mayoría va a votar por Guerra Tulena", expresó vía telefónica desde La Mojana donde adelanta una correría