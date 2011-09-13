Embalse La Esmeralda en Boyacá llegó al 95 por ciento de su capacidad

Luis Ernesto Saboyá, Director de la Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor, informo que el Embalse de la Esmeralda llego a su 95 por ciento de capacidad lo que podría ocasionar inundaciones en los departamentos de Boyacá y Casanare. “El tema del invierno ya esta empezando a arreciar en la jurisdicción de Corpochivor que en esta ocasión inicio en la parte baja que corresponde al Piedemonte Llanero y con el sistema de la parte alta del río Meta, las lluvias más fuertes se han presentado en los municipios de Campohermoso, San Luis de Gaceno, Santa María, y Macanal”, dijo Saboyá a Caracol Radio

El funcionario le recomendó a la comunidad estar atenta ante cualquier alerta y evacuar sus viviendas en el menor tiempo posible de llegar a ser necesario

Según el Sistema Nacional de Atención de Desastres la Región Andina será una de las más afectadas por el impacto de la segunda ola invernal que comenzará este mes y se extenderá hasta diciembre, por eso la entidad realiza un monitoreo continuo al centro del país, Boyacá y el Eje Cafetero

Gobierno suspenderá recursos a zonas que malgastaron dinero para inviernoColombia Humanitaria pedirá a la Procuraduría el listado de los alcaldes que están en la mira por no ejecutar debidamente los recursos para el invierno y no han terminado las obras para evitar nuevos deslizamientos e inundaciones

De acuerdo con la entidad, las sanciones a estas regiones podrían llegar hasta a la congelación de recursos de manera indefinida

Según la entidad, se trabajará con el Ministerio Público y la Contraloría en el seguimiento del uso adecuado de estos recursos para que no sean utilizados en campañas electorales

Para la atención de las regiones que ante la nueva temporada tienen alto riesgo de inundación, como la región Andina, Meta, Chocó y Antioquia, el Gobierno dispone solamente de 53 mil millones de pesos, cuando en los tiempos más duros del fenómeno de La Niña, las ayudas llegaron hasta los 5 billones de pesos

Carlos Iván Márquez, director del Sistema de Atención de Desastres indicó que estos dineros se usarán para el seguimiento de obras en el centro del país, la entrega de subsidios de arrendamiento, el alquiler de maquinaria de remoción de escombros, entre otros

Así mismo, en varios departamentos como Quindío, Risaralda, Sucre y Córdoba también hay riesgo de vendavales que pueden causar daños en infraestructura y cultivos

Preocupación en Caldas por demora en inicio de obras en los colegios afectados por el inviernoEn Caldas, la Secretaría de Educación está preocupada porque ya llega la segunda temporada invernal del año y no se han iniciado las obras de mejoramiento en los 34 colegios que resultaron afectados en el invierno anterior

El secretario de Educación de Caldas, Gilberto Posada, dijo que aunque entiende que se deben cumplir con unos requisitos y trámites para que gobierno nacional autorice y gire los recursos, la preocupación es mayor teniendo en cuenta el inicio de la segunda temporada invernalEl funcionario agregó que para mejoramiento y rehabilitación de las instituciones educativas se necesitan más de 2.500 millones de pesos y aunque ya están aprobados, falta que se inicien las obras

Los colegios que necesitan las reparaciones están ubicados en los municipios de Aránzazu, Salamina, Pensilvania, Risaralda, Anserma, Supía, Riosucio y la Dorada

Nueva alerta en Santander por inicio de las lluvias El Sistema Nacional de Atención de Desastres advirtió que el invierno será muy fuerte en Santander, lo cual obligó a las autoridades a tomar precauciones ante el eventual inicio de las lluvias

El reporte del sistema es que la región andina será la más afectada por el periodo de precipitaciones, por lo que el departamento ha sido considerado un departamento en alto riesgo

De acuerdo a los reportes del Ideam, durante la primera parte del año llovió con una intensidad siete veces por encima de los promedios históricos

El Comité Regional de Atención y Prevención de Desastres, Crepad mantiene la alerta roja

Durante el primer periodo de lluvias del año murieron 37 personas por diferentes eventos, como deslizamientos de tierra y desbordamiento de ríos y quebradas

En poblaciones ribereñas como Puerto Wilches, las autoridades locales y Cormagdalena debieron subir el nivel de las murallas para contener posibles incrementos en el caudal del principal afluente colombiano.