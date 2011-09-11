Gobernadores de la Costa Atlántica se reúnen para hacer frente común ante la ola invernal

Los gobernadores de la costa Caribe se reúnen este lunes en la ciudad de Santa Marta, para definir las prioridades de obras de gran impacto que no se han ejecutado y que podrían provocar nuevas tragedias durante la próxima temporada invernal

Y es que las obras de mitigación del invierno que aún faltan serán ejecutadas por el Fondo de Adaptación Nacional, el cual solo podrá desembolsar recursos hasta Enero próximo

Por eso los gobernadores de la costa Atlántica trataran de definir este lunes en Santa Marta, a que proyectos de prevención invernal se les dará prioridad a través de la suma de recursos de cada una de las administraciones

Roberto Camargo, secretario de interior del departamento de Bolívar, confirmo que entre las prioridades para el departamento de Bolívar, se contemplan los taponamientos de varios chorros entre ellos el de La Victoria en la Depresión Momposina que inundó a más de 20.000 familias, el de Altos del Rosario y el jarillón del municipio de Achí, que afectan por igual a la Mojana sucreña, cordobesa y antioqueña y los viaductos en Gambote y el realce de la carretera en esta misma población

Solamente el chorro de La Victoria tiene una extensión cercana a los dos kilómetros, lo que lo hace diez veces más grande que el boquete que se abrió del canal del Dique a la altura de Santa Lucía, Atlántico, en diciembre del año pasado.