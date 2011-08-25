Condenan a 23 años de cárcel a coronel por 'falso positivo'

El ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, teniente coronel (r) Luis Fernando Borja Aristizábal fue sentenciado a 23 años y tres meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en concurso con falsedad ideológica en documento público, derivados de un ‘falso positivo’ ocurrido en el departamento de Sucre

De acuerdo con la investigación de un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, el 17 de febrero de 2008 en la finca Costa de Oro, vereda La Ventura, municipio de San Benito Abad fue asesinado Ángel Berrío Vides, se le colocó un revolver y una granada de fragmentación y posteriormente fue presentado como un guerrillero de las Farc

Junto con el oficial (r) fueron sentenciados los siguientes procesados: Otoniel Aguirre Correa, suboficial (r), purgará 23 años y tres meses por los delitos ya citados, así mismo, por homicidio agravado cumplirán 20 años y siete meses los soldados profesionales (r) Afranio Mojíca Armenta y Wilson Enrique Lara Palacio, también por ese delito el soldado profesional ( r ) Rafael Antonio Pérez Vanegas fue sentenciado a 18 años y nueve meses de cárcel.