Detener homicidios, reclutamiento y extorsión, retos acordados por las autoridades en Córdoba

El gobierno anunció que el nuevo foco de los planes de la fuerza pública estará sobre ocho municipios. Las operaciones se centran en más inteligencia contra las bandas de sicarios. El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera señaló que algunos de los municipios que necesitan especial atención son Ayapel Montelíbano y TierraAlta (donde ha habido mayor incremento) y Cereté, Sahagún, Ciénaga de Oro y Puerto Libertador (menor incremento de homicidios) y en la Apartada Buenavista donde no se registra incremento pero la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes todavía es alta. En la ciudad de Montería no ha habido incremento de homicidios este año, pero las autoridades anunciaron la destinación de 50 policías adicionales que empezarán a trabajar en septiembre ante los riesgos de seguridad que afronta la ciudad. En el Concejo de Seguridad también fue evidente la preocupación por el reclutamiento de menores por parte las bandas criminales por lo que se anunció una mesa de trabajo entre la gobernadora y las agencias del gobierno central encargadas de prevenir este flagelo. En cuanto a las extorsiones las autoridades consideran que hay un sub registro porque de durante este año se han presentado once denuncias pero los informes de inteligencia advierten que los casos podrían llegar a 200

El ministro Rodrigo Rivera y la gobernadora Martha Sáenz unificaron la cifra de homicidios que se eleva a 343, 25 menos que durante los siete primeros meses del año anterior. Así mismo, se informó que en toda la zona donde opera el 'Plan Troya' de la Fuerza Pública (que también incluye parte del Bajo Cauca y Urabá antioqueño y de Sucre) se han presentado 542 homicidios

El ministro Rodrigo Rivera destacó estas medidas como un paso importante para "doblegar el desafío de las bandas criminales. No es esta una región en donde se van a salir con la suya"

En el Concejo extraordinario de Seguridad que se extendió por más de cinco horas participó la gobernadora, Marta Sáenz, el ministro, Rodrigo Rivera, los 30 alcaldes del departamento y la cúpula militar y de Policía a nivel nacional y regional

El ministro de Defensa dijo que en Córdoba se investiga funcionarios públicos por nexos con bandas criminalesAl término de un consejo de seguridad en Montería, el ministro de Defensa Rodrigo Rivera, aseguró que las autoridades tienen información de que algunos servidores públicos de Córdoba tienen nexos con las bandas criminales emergentes

El ministro sostuvo que hay unas denuncias contra unos funcionarios del Inpec y otras contra funcionarios de la Rama Judicial

Dio órdenes precisas para que las autoridades investiguen las conductas de estos y otros funcionarios públicos que se hayan dejado corromper por estas bandas al servicio del narcotráfico

Sostuvo que una de las armas más fuertes de estos grupos armados, que maneja los dineros del narcotráfico, es la de corromper agentes del estado

Aseguró que el plan Troya tendrá un capítulo importante dirigido a la contra inteligencia para investigar esos tentáculos o contubernio entre funcionarios públicos y las bandas criminales

“Las instrucciones a la fuerza pública son que vayan tras los delincuentes, que vayan a capturarlos a neutralizarlos, pero no solamente por ellos, que vayan por sus computadores, que vayan por sus libretas, que vayan por los cómplices que tienen muchas cosas que decir, que vayan por los capturados para que en las audiencias les cuenten con quien tienen relación, de modo que podamos ponerle glóbulos blancos que nos permitan combatir la infección de la corrupción“, puntualizó el ministro.