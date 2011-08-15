Accidente de tránsito en carreteras de Sucre deja dos muertos y seis heridos

Dos campesinos murieron y otros seis resultaron heridos en un accidente de tránsito que se registró en las últimas horas en las carreteras del departamento de Sucre

El accidente tuvo lugar en el sector conocido como las Majaguas, entre los municipios de Sincelejo y Toluviejo, Sucre

El siniestro se registró luego de que el camión 300 en el que se movilizaba un grupo de campesinos entre Sincelejo y el corregimiento de Macayepo, en la región de los Montes de María, departamento de Bolívar, sufriera un desperfecto mecánico y se saliera de la vía

Las víctimas fatales respondían a los nombres de Víctor Montes Y Omar Enrique Mercado

Las seis personas heridas permanecen recluidas en el hospital universitario de Sincelejo y dos de ellos están delicado estado de salud

Los campesinos víctimas de este accidente son desplazados por la violencia que desde hace varios años viven en Sincelejo con sus familias pero los hombres de los hogares van a trabajar a sus parcelas