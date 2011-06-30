En Cámara Ardiente comandante de Policía de carreteras de Antioquia, asesinado por las Farc

En capilla ardiente en el centro religioso de la Policía Antioquia, en el occidente de Medellín, permanecen desde ayer los despojos mortales del comandante de la Policía de Carreteras en Antioquia, Mayor Félix Antonio Jaime Villamil, asesinado por las Farc, en Yarumal, norte del departamento

Las autoridades competentes decidirán si autorizan el sepelio o la cremación con lanzamiento de cenizas al mar, como lo pidió la esposa en cumplimiento de la voluntad del padre de sus tres hijos menores de edad

El Oficial descrito como un valioso miembro de la Institución, durante sus 18 años de trayectoria policial se destacó por su calidad humana y compromiso. En su hoja de vida reposan 17 condecoraciones, entre ellas la medalla al valor Primera Clase- concedida en tres ocasiones, y 75 felicitaciones. El mayor Jaimes era casado y padre de tres hijos, había nacido en San José de Miranda, Santander y tenía 40 años de edad. Durante su servicio en la institución se desempeñó como Comandante de Contraguerrilla en Sucre, Jefe de la Seccional de Inteligencia en Vichada, Comandante del Grupo de Operaciones Especiales en Bogotá y durante los últimos 4 años estuvo adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte Seccional Antioquia. Responsables de la Policía Antioquia destacaron del Mayor Jaimes, su amor por la Institución, reflejado en los recorridos que hacía a diario para garantizar la seguridad en las carreteras de la geografía Antioqueña, donde se caracterizó por su audacia y sacrificio a la hora de asumir los difíciles retos que impone la actividad policial

Entre tanto, en forma satisfactoria evoluciona el estado de salud de los dos policías y los tres particulares heridos ayer en los atentados terroristas de la guerrilla de las FARC, contra el transporte interdepartamental, en la troncal occidental a la Costa Atlántica, en comprensión de Yarumal, en cuyos hechos murió el Mayor Félix Antonio Jaimes Villamil, comandante de la Policía de Carreteras en Antioquia

La Troncal occidental que comunica a Medellín con la Costa Atlántica fue reabierta hacia la media noche bajo en control de tropas de la Cuarta Brigada, miembros de la Policía de Carreteras, la Policía Antioquia

En el área continúan los operativos y el control para evitar trampas como la que le costó la vida al mayor Félix Antonio Jaime Villamil y dejó heridos a otros dos miembros de la Policía Nacional