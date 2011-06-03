Gobierno celebra el acuerdo con los camioneros

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Desde el departamento de Sucre, el presidente Juan Manuel Santos, resaltó el diálogo y el buen juicio que mantuvieron el ministro de Transporte, Germán Cardona y los transportadores, quienes acordaron acabar definitivamente la tabla de fletes para carga pesada

El mandatario destaca el entendimiento entre las partes y pidió dejar atrás las confrontaciones ideológicas para darle paso a los acuerdos

Aseguró que dialogar no significa ponerse de acuerdo en todo, pero debe haber intención de buscar acercamientos y esto también se logró con los educadores y aseguró que próximamente se reunirá con ellos

Gobierno y transportadores de carga acuerdan eliminar la tabla de fletesEl ministro de Transporte, Germán Cardona confirmó a Caracol Radio que se acaba definitivamente la tabla de fletes para los transportadores de carga pesada y se da paso al Sistema de Información de Costos Eficientes (Sice)

Hacia las nueve de la noche de este viernes, el Gobierno nacional y la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) firmaron un acuerdo de siete puntos mediante el cual se acaba definitivamente con la tabla de fletes para esa actividad

Durante el acuerdo también se estableció la creación de un observatorio nacional de logística de carga y el registro nacional de carga

De igual forma se logró acordar las bases para el proceso de renovación del parque automotor para ese tipo de actividad

Cardona mostró su satisfacción con el acuerdo luego de un largo periodo de negociaciones

Finalmente se precisó que al acuerdo firmado tendrá vigencia a partir de próximo 15 de junio