Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 10:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente

Consejo Superior alerta por afectaciones en juzgados durante emergencia invernal

El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, informó que se han trasladado despachos judiciales en la Costa Atlántica por la emergencia invernal

Añadir Caracol Radio en Google

El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Hernando Torres Corredor, informó que se han trasladado despachos judiciales en la Costa Atlántica por la emergencia invernal. "Hemos tenido dificultades en varios despachos judiciales del sur de Bolívar, en el Atlántico, en Magdalena, e incluso en el municipio de Sucre, en el departamento de Sucre nos tocó trasladar el despacho judicial, y también en algunas zonas de Cundinamarca", informó. Torres Corredor aseguró que los expedientes no se han visto afectados y frente a un vencimiento de términos, explicó que los Consejos Seccionales de la Judicatura, de manera extraordinaria, interrumpen dichos términos.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir