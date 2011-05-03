Consejo Superior alerta por afectaciones en juzgados durante emergencia invernal

El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Hernando Torres Corredor, informó que se han trasladado despachos judiciales en la Costa Atlántica por la emergencia invernal. "Hemos tenido dificultades en varios despachos judiciales del sur de Bolívar, en el Atlántico, en Magdalena, e incluso en el municipio de Sucre, en el departamento de Sucre nos tocó trasladar el despacho judicial, y también en algunas zonas de Cundinamarca", informó. Torres Corredor aseguró que los expedientes no se han visto afectados y frente a un vencimiento de términos, explicó que los Consejos Seccionales de la Judicatura, de manera extraordinaria, interrumpen dichos términos.