Petro recolecta firmas y lanza candidatos desde el primero de mayo

El excandidato presidencial Gustavo Petro anunció que desde el primero de mayo comenzará la recolección de firmas para crear el nuevo movimiento político 'Progresistas' en los que consideró lugares estratégicos del país

Sostuvo que ante algunas decisiones del Consejo Nacional Electoral que subió en mil 800 por ciento el valor de las pólizas para aspirar a crear movimientos políticos distintos a los partidos, obstaculizando el derecho a elegir y ser elegido, el movimiento optó por hacer presencia en algunas regionales importante y de paso inicial el apoyo a varios candidatos

Señaló que ya ha definido algunas candidaturas, como la del ex senador Jesús Piñacué para la gobernación de Cauca, la de Raúl Delgado en Nariño y José Liñán en La Guajira, mientas impulsarán un movimiento denominado Frente de Salvación de Sucre "para salvar a ese departamento de la presencia histórica de Enilce López, 'La Gata', y su alianza con los detenidos para-políticos el ex senador Alvaro garcía Romero y el exgobernador Salvador Artana"

Petro dijo que también se lanzarán las candidaturas de Maximiliano Noriega para la alcaldía de Barranquilla, del ex senador Guillermo Alfonso Jaramillo en Ibagué y Marcelo Torres en Magangué, mientras que se espera una definición del concejal Carlos Vicente de Roux en Bogotá

Sostuvo que el caso de De Roux es que pertenece al Polo Democrático y está a la espera de una decisión en ese partido. Pero que una eventual candidatura con 'Progresistas' no se contrapone por tratarse de un movimiento de ciudadanos y por lo tanto no incurriría en doble militancia

Petro sigue sin decidir una eventual candidatura suya para Bogotá y dijo que para ello hay tiempo. Pero que sigue latente, como la del ex presidente Álvaro Uribe y otras que se ciernen sobre el panorama capitalino