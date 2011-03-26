El mar está devorando las playas de Colombia

El Caribe colombiano se está quedando sin playas por culpa del cambio climático. Varios sectores turísticos han perdido buena parte de sus franjas de arena y los bañistas tienen ahora menos espacio para disfrutar del mar y del sol, situación que en poco tiempo puede ser crítica

En Cartagena, por ejemplo, el mar ya se tragó una amplia área donde hasta hace poco los turistas descasaban libremente. Los primeros cálculos indican que durante los últimos tres años La Heroica ha perdido por lo menos 50 metros de playa, en una franja que sobrepasa los siete kilómetros

Juan Francisco Herrera, capitán del Puerto asegura que si la avanzada del mar continúa a este ritmo, la ciudad requerirá grandes obras de infraestructura para proteger su zona turística

Entre los sitios más afectados están El Laguito, donde ya desapareció una porción de arena por la que caminaban los turistas, además de los sectores de Marbella y Bocagrande. La amenaza se extiende a zonas insulares de turistas y pescadores, como La Boquilla, Tierra Bomba y otros sectores sectores cercanos

Para corregir el problema, se estudia la viabilidad de un proyecto de dragado, para extraer arena del mar y rellenar las zonas de playas que se han perdido, según dijo a Caracol Radio Javier Mouthon, director de planeación del Distrito Turístico

Pero el impacto es tan fuerte que las autoridades locales ya están planificando modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial. Hay propuestas para prohibir la construcción de edificios en áreas cercanas a las costas. En la misma zona que registra en estos momentos un “boom” inmobiliario, donde un apartamento puede costar más de dos millones de dólares

Las playas también ceden en otras regiones del CaribeLa isla de San Andrés también es duramente golpeada por la pérdida de playas y acantilados, según la directora de la Corporación Coralina, Elizabet Taylor. La funcionaria dijo a Caracol Radio que los acantilados presentan problemas graves de erosión. “Hay daños notables en varios puntos de la costa”, pero lamentablemente no hemos podido cuantificarlos, porque no hay aerofotografías recientes”, dijo

Taylor aseveró que se necesitan recursos para hacer nuevas aerografías y determinar cuánto se ha perdido de costa o de acantilados por efectos de la erosión costera

En el departamento de La Guajira, la pérdida de playas es alarmante. Un estudio iniciado en 1990 señala que durante los últimos 20 años la península ha perdido alrededor del 22 por ciento

Además de Riohacha han sido afectadas las localidades de Dibulla, Manaure y Uribia. En Riohacha se ha frenado este proceso, mediante la construcción de espolones

Las playas de Santa Marta, donde está la que se llamaba “la bahía más linda de América”, está sumida en la suciedad y la contaminación. Los turistas se han ido poco a poco, pues no soportan los malos olores y la pérdida de espacio de playa, según dicen los propios lugareños. El mar se ha comido por lo menos el 15 por ciento de las zonas de playa en las afueras de la ciudad, de acuerdo con los estudios realizados por organismos ambientales

En Córdoba el mar se ha tragado poco a poco varios corregimientos de municipios como Moñitos, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento y otros. Lo mismo que Tolú y Coveñas, departamento de Sucre