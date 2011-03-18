Sucre siguen sin recibir los subsidios de arrendamiento dispuestos por el gobierno

Más de mil familias provenientes de Sucre, Sucre, que debieron desplazarse hasta Sincelejo y otros municipios del departamento debido a las inundaciones del año anterior siguen esperando que la Cruz Roja, que fue el operador escogido por gobierno departamental, les gire los subsidios de arrendamiento que les prometió el Gobierno Nacional. En tres ocasiones decenas de familias han protestado en la sede de la Gobernación de Sucre exigiendo el pago de estos recursos que, según explicaron, los deben a propietarios de los inmuebles que debieron arrendar en Sincelejo

De acuerdo con Juan Pablo Salcedo, coordinador operativo de la Cruz Roja de Sucre, los dineros están dispuestos pero el censo de familias desplazadas que inicialmente reportó el Comité Local de Emergencias de 1170 familias “inexplicablemente ahora fue incrementado a mas de 3000 mil familias”

Según explicó, el gobierno nacional sólo giró lo correspondiente a lo inicialmente reportado “por lo tanto en estos momentos las autoridades locales de Sucre, Sucre están en el proceso de depuración del censo” y agregó que una vez se complete el proceso de depuración se procederá a pagar los subsidios de acuerdo a lo girado por el gobierno Nacional

En una reciente reunión en Sucre, Sucre, entre la comunidad, el gobierno departamental, la Alcaldía y una delegada d e la Procuraduría General de la Nación, voceros ciudadanos reconocieron que el censo estaba “inflado” por que aparecían como desplazados por el invierno familias que nunca salieron del municipio

En cuanto a la ayuda humanitaria para los damnificados por el invierno la Cruz Roja de Sucre , informó que aún falta cerca del 58 por ciento, de las 28 mil familias afectadas, por recibirla debido básicamente a falta de logística.